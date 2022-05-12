СМИ: Совкомфлот продал суда за долги
Российская судоходная компания «Совкомфлот» была вынуждена продать около десятка судов, чтобы отдать долги западным банкам в условиях санкций. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.
Сообщается, что суда приобрели покупатели из Ближнего Востока и Азии. По данным источника, продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки сжиженного природного газа.
Компания также ведет приговоры с China Merchants Group о продаже дополнительных судов.
Ранее Совкомфлот завил, что продаже подлежат возрастные суда, а также суда, которые невозможно эксплуатировать в связи с введенными на флот санкциями.
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