СМИ: Совкомфлот продал суда за долги

Российская судоходная компания «Совкомфлот» была вынуждена продать около десятка судов, чтобы отдать долги западным банкам в условиях санкций. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

«Совкомфлот» продаст часть своего флота из-за санкций

Сообщается, что суда приобрели покупатели из Ближнего Востока и Азии. По данным источника, продано пять нефтеналивных танкеров и четыре судна для перевозки сжиженного природного газа.

Компания также ведет приговоры с China Merchants Group о продаже дополнительных судов.

Ранее Совкомфлот завил, что продаже подлежат возрастные суда, а также суда, которые невозможно эксплуатировать в связи с введенными на флот санкциями.

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ФОТО: РИА Новости
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