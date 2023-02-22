Собянин утвердил проект реорганизации части территории промзоны «Коровино»

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял решение об утверждении проекта реорганизации части промышленной зоны «Коровино» на севере города. Речь идёт об участке в Дмитровском районе, сообщил градоначальник в соцсетях.

Так, на участке между Ижорской, Лобненской и Вагоноремонтной улицами предполагаетяся возвести современные промышленно-производственные здания, а также общественно-деловой центр. Совокупная площадь объектов составит не менее 84 тысяч квадратных метров.