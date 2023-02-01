Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проект комплексного развития еще одной части бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» на западе мегаполиса. На этом месте появятся новейшие высокотехнологичные производства, а также будут построены офисы, банки, магазины.

Как сообщил в своем Telegram-канале градоначальник, реализация проект позволит создать более 2100 рабочих мест. Данная территория расположена между проспектом Генерала Дорохова, Московской кольцевой автодороги и рекой Навершкой.

Сергей Собянин напомнил, что в городе уже организована активная деятельность по 25 проектам реорганизации и комплексного развития бывших промзон. Их совокупная площадь превышает 366 гектаров, а общий объем инвестиций составляет на сегодня 705 миллиардов рублей.

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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:МоскваПромышленностьСобянин
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