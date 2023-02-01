Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково
Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проект комплексного развития еще одной части бывшей промышленной зоны «Южное Очаково» на западе мегаполиса. На этом месте появятся новейшие высокотехнологичные производства, а также будут построены офисы, банки, магазины.
Как сообщил в своем Telegram-канале градоначальник, реализация проект позволит создать более 2100 рабочих мест. Данная территория расположена между проспектом Генерала Дорохова, Московской кольцевой автодороги и рекой Навершкой.
Сергей Собянин напомнил, что в городе уже организована активная деятельность по 25 проектам реорганизации и комплексного развития бывших промзон. Их совокупная площадь превышает 366 гектаров, а общий объем инвестиций составляет на сегодня 705 миллиардов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- В ДНР заявили о взятии Артемовска в оперативное окружение
- СМИ рассказали о «пощечине» президента Бразилии канцлеру Германии Шольцу
- Футболист Кокорин обосновал удар стулом чиновника Пака
- Бывший президент Франции назвал Путина рациональным лидером
- ФСБ задержала подозреваемых в диверсиях на свердловской железной дороге
- Умер обвиняемый в коррупции экс-глава Минобра Оренбургской области
- Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте
- Матвиенко хочет ввести мораторий на закон о госзакупках
- Путин освободил от должности первого замсекретаря СБ Аверьянова
- «Газпром» нарастил транзит газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru