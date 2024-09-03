Собянин сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта

В российской столице заработали четыре новых причала регулярного речного электрического транспорта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, на первом маршруте речного электротрамвая Киевский – Парк Фили открылась остановка «Краснопресненский парк». На втором (ЗИЛ – Печатники) – пассажирам стали доступны три новых причала: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».

В Москве откроют пять новых речных маршрутов

Как отметил градоначальник, жители сразу четырёх административных территорий столицы получили непосредственный доступ к инновационному виду транспорта. Это районы: Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.

Собянин напомнил, что в начале ушедшего лета были запущены причалы «Парк Фили» и «Береговой». Первый круглогодичный речной маршрут регулярного общественного транспорта открылся 20 июня 2023 года.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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