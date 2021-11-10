Собянин: С 2011 года в Москве построено или отремонтировано около 100 райотделов полиции

Около 100 районных отделов внутренних дел возведено или отремонтировано в российской столице за последние 10 лет. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия нового здания отдела полиции по Бескудниковскому району. Мероприятие было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел.

Как отметил градоначальник, столица активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов, полиции.

«Здесь, в Бескудникове, было здание 1965 года постройки, плохо приспособленное для работы полиции и приема граждан. Меньше чем за год - за девять месяцев - было построено новое современное здание по индивидуальному проекту, с тиром, с актовым залом, с помещениями для работников полиции, с благоустроенной территорией», - рассказал Собянин.

Мэр поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, поблагодарив за эффективную работу. Он напомнил, что за последнее время количество некоторых видов преступлений в мегаполисе сократилось в 10 с лишним раз:

«За десяток лет ситуация с точки зрения безопасности в городе кардинально изменилась в лучшую сторону. Тяжелых преступлений против личности, таких как убийства, нанесение тяжкого вреда здоровью, кражи и квартирные кражи, угоны машин и целый ряд других снизилось в два, в три, а некоторые и в 10 раз».

Новое здание райотдела расположено по адресу: Бескудниковский бульвар, д.9А. Оно построено по индивидуальному проекту за счёт городского бюджета в рамках программы «Безопасный город». Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.

