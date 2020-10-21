Система поддержки принятия врачебных решений стартовала в поликлиниках Москвы

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) стартовала во всех взрослых столичных поликлиниках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в городе созданы цифровые протоколы лечения по большинству нозологий, пакетные назначения, лабораторные, диагностические направления к другим врачам. Кроме того, Сбербанк создал систему искусственного интеллекта, которая полезна медикам. Президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф стал партнером в реализации проекта искусственного интеллекта.

Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в эфире НСН заявила, что этому предшествовала работа по информатизации медицинской системы. По ее словам, создавалась цифровая база в рамках ЕМИАС, которая охватила все административные решения в рамках медицинской системы, вплоть до записи к врачу. Следующим этапом была создана электронная цифровая карта пациента, и сегодня все - практически 100% - пациентов имеют электронные карты.

«Мы активно проводим работу, чтобы пациенты себе подключали электронную медицинскую карту. Это удобно, пациент видит все назначения, которые у него есть, видит результаты исследований, которые ему назначены. Ему не нужно возвращаться в поликлинику за результатами, они у него есть на руках. Он понимает, когда у него будет следующая явка к доктору, и у него есть возможность записи к этому доктору, чтобы минимизировать походы в поликлинику», - рассказала она.

Ранее глава Москвы отметил, что на сегодняшний день столица готова к революционному прорывному решению, подготовленному с помощью врачей и экспертов. Он выразил уверенность, что объединение огромных массивов данных даст колоссальный эффект по качеству диагностики, лечению и дальнейшему сопровождению пациентов.

