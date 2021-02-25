Собянин рассказал о развитии сети специализированных центров занятости

Сеть специализированных центров занятости населения появится в Москве. Об этом в ходе официального открытия нового флагманского центра «Моя работа» сообщил мэр Сергей Собянин.

Этот центр начал работать на постоянной основе, он специализируется на поддержке самозанятых, индивидуальных предпринимателей и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес.

«Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает полноценно, дает новые возможности для людей, но не все о них знают. И флагманский центр вместе с нашими коллегами - партнерами, которые профессионально занимаются трудоустройством, помощью в открытии бизнеса - конечно, даст синергию», - сказал Собянин, добавив, что около 8 тыс. человек уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых.