Собянин рассказал о развитии сети специализированных центров занятости

Сеть специализированных центров занятости населения появится в Москве. Об этом в ходе официального открытия нового флагманского центра «Моя работа» сообщил мэр Сергей Собянин.

Этот центр начал работать на постоянной основе, он специализируется на поддержке самозанятых, индивидуальных предпринимателей и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес.

«Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает полноценно, дает новые возможности для людей, но не все о них знают. И флагманский центр вместе с нашими коллегами - партнерами, которые профессионально занимаются трудоустройством, помощью в открытии бизнеса - конечно, даст синергию», - сказал Собянин, добавив, что около 8 тыс. человек уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Ранее в столице открылись флагманский центр «Моя работа» и специализированный центр «Моя карьера». По словам градоначальника, большинство центров занятости перешло в систему МФЦ. Результатом этого стало то, что почти в 10 раз повысилась эффективность центров занятости.

Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки» – от прохождения профессионального тестирования и обучающих курсов по ведению бизнеса до юридической регистрации статуса самозанятого/ИП, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Ожидается, что в текущем году центр поможет открыть собственное дело более 7 тыс. человек.

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ФОТО: Москва
ТЕГИ:Самозанятые ГражданеСергей Собянин
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