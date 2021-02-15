Сенатор Святенко: Центры занятости Москвы предлагают освоить свыше 80 профессий и компетенций

Центры занятости российской столицы в новом сезоне предлагают пройти обучение по 80 с лишним наименованиям профессий и компетенций. Об этом агентству «Москва» рассказала член Совета Федерации, представитель Мосгордумы Инна Святенко.

Она считает устаревшим понятие о службе занятости как о простой «бирже труда», где регистрируют безработных и выплачивают пособия. Центры занятости «Моя работа» и специализированные центры «Моя карьера» принимают заявки на бесплатное профессиональное образование от граждан старше 50 лет, женщин с детьми дошкольного возраста и горожан, которые лишились работы.

Суть современных центров занятости заключается в помощи гражданам в адаптации к быстро меняющемуся рынку труда, объяснила сенаор. Для включения в городскую программу профобразования или переобучения необходимо обратиться в центры «Моя работа» или «Моя карьера», где подскажут все дальнейшие действия.

Для стартового посещения достаточно прихватить с собой паспорт и свидетельство об образовании. Дополнительные документы в дальнейшем потребуются в зависимости от конкретной программы. Полная информация представлена на сайте Центра занятости населения czn.mos.ru.

По словам Инны Святенко, гражданин за городской счет может бесплатно приобрести востребованные профессии — от столяра и пекаря до стилиста и оператора делового пакета 1С. Можно обучиться на графического и инженерного дизайнера, бухгалтера, специалиста по полиграфии, разработчика мобильных приложений.

Причём качество курсов нисколько не уступает коммерческим программам.

