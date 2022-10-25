Собянин призвал усилить меры безопасности в приграничных регионах

Дополнительные меры требуется принять для соответствующего реагирования на угрозы безопасности, которые возникают в приграничных субъектах федерации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете работу по координации деятельности при введении различных уровней реагирования.

Градоначальник выступил на координационном совете при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил России. Совещание провел президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции.

По словам Собянина, дополнительные меры уже отрабатываются как на региональном, так и на федеральном уровнях. Он подчеркнул, что в большинстве субъектов Федерации соответствующая работа проводится в плановом режиме.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ на прошлой неделе ввёл четыре уровня реагирования в регионах в связи с ситуацией на Украине. Военное положение объявлено в четырёх новых субъектах. Средний уровень реагирования – в восьми приграничных регионах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьСпецоперацияСобянин
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