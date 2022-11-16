Вице-мэр Ефимов: 12 новых производств откроются в Москве
За первые девять месяцев этого года в Москве выделены разрешения на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Благодаря этому в Москве появятся более 400 новых рабочих вакансий в машиностроительной, автомобилестроительной и приборостроительной отраслях», – отметил вице-мэр.
По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, предпринимателям предоставляют в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов.
Кроме того, как подчеркнул глава департамента, производственные компании могут обратиться в Центр поддержки промышленности, где они смогут получить консультационную помощь по взаимодействию с органами власти, а также по размещению производств.
На Инвестиционном портале столицы любая производственная компания может подать заявку на размещение предприятия в Москве. После этого в департаменте инвестиционной и промышленной политики подберут все подходящие варианты.
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