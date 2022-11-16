Вице-мэр Ефимов: 12 новых производств откроются в Москве

За первые девять месяцев этого года в Москве выделены разрешения на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря этому в Москве появятся более 400 новых рабочих вакансий в машиностроительной, автомобилестроительной и приборостроительной отраслях», – отметил вице-мэр.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, предпринимателям предоставляют в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов без проведения торгов.

Кроме того, как подчеркнул глава департамента, производственные компании могут обратиться в Центр поддержки промышленности, где они смогут получить консультационную помощь по взаимодействию с органами власти, а также по размещению производств.

На Инвестиционном портале столицы любая производственная компания может подать заявку на размещение предприятия в Москве. После этого в департаменте инвестиционной и промышленной политики подберут все подходящие варианты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:Экономика Москвы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры