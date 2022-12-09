Собянин поручил отремонтировать бывший корпус завода «Рено» в технополисе «Москва»

Бывший корпус завода «Рено» будет отремонтирован. Он станет новой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На проведение первоочередных ремонтных работ правительство города выделило 260 млн руб., сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Ранее корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих. Сделка по приобретению корпуса для нужд ОЭЗ была согласована с собственниками завода «Рено» в прошлом году, а фактически осуществлена в июле 2022 года после реорганизации «Рено» в московский автозавод «Москвич».

В отремонтированном корпусе планируется разместить новых резидентов ОЭЗ. Уже согласовано производство коммунальной техники и малогабаритных гусеничных вездеходов.

«Печатники» - крупнейшая производственная площадка ОЭЗ «Технополис «Москва». На этой территории сосредоточены порядка 460 тыс. кв. м офисных и производственных площадей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПромышленностьМосква
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