Собянин поручил отремонтировать бывший корпус завода «Рено» в технополисе «Москва»
Бывший корпус завода «Рено» будет отремонтирован. Он станет новой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
На проведение первоочередных ремонтных работ правительство города выделило 260 млн руб., сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Ранее корпус использовался под стоянку готовых автомобилей и для хранения комплектующих. Сделка по приобретению корпуса для нужд ОЭЗ была согласована с собственниками завода «Рено» в прошлом году, а фактически осуществлена в июле 2022 года после реорганизации «Рено» в московский автозавод «Москвич».
В отремонтированном корпусе планируется разместить новых резидентов ОЭЗ. Уже согласовано производство коммунальной техники и малогабаритных гусеничных вездеходов.
«Печатники» - крупнейшая производственная площадка ОЭЗ «Технополис «Москва». На этой территории сосредоточены порядка 460 тыс. кв. м офисных и производственных площадей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Адвокат: суд взыскал с МВД 1,5 млн рублей в пользу Ивана Голунова
- Собянин утвердил проекты комплексного развития еще двух бывших промзон столицы
- Матвиенко призвала школьников изучать Конституцию
- Кристен Стюарт возглавит жюри 73-го Берлинского кинофестиваля
- Путин: проблемы в армии еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени
- Путин рассказал, что над обменом Грайнер на Бута работала ФСБ
- США ввели санкции против компаний Китая, связанных с рыбным промыслом
- Путин объяснил свою поездку по Крымскому мосту
- «Это кто такой?». Путин ответил на вопрос о приговоре Яшину*
- Путин: ЕАЭС должен создать единый рынок газа в ближайшие пару лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru