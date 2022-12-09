Резидент технополиса «Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт
Компания «Исткомпис Рус», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», начала строить завод по производству SIM-карт на площадке «Алабушево». Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
По словам заммэра Владимира Ефимова, компания планирует вложить в реализацию проекта более 200 млн руб. Строительство планируется завершить в 2023 году.
Компания выпускает более 60 млн единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на небольшом производстве в Зеленограде и на других площадках. Открытие нового завода позволит ей сосредоточить мощности в одном месте, - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Площадь нового завода превысит 2,1 тыс. кв. м. На нем будет создано более 50 рабочих мест.
Клиентами предприятия являются крупнейшие мобильные операторы и банки России и стран СНГ. Предприниматели намерены выпускать как традиционные SIM-карты, так и вести работу по совершенствованию виртуальных карт (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода.
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