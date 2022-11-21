Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления МЖД после её комплексной реконструкции. Она станет одной из станций будущего четвёртого Московского центрального диаметра.

Как отметил градоначальник, поезда на МЦД за три года функционирования перевезли около полумиллиарда пассажиров. По оценке Собянина, новый транспорт с каждым годом приобретает всё большую популярность, в том числе, за счёт того, что он, практически, полностью интегрирован в метро.