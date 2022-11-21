Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции
Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия станции «Мещерская» Киевского направления МЖД после её комплексной реконструкции. Она станет одной из станций будущего четвёртого Московского центрального диаметра.
Как отметил градоначальник, поезда на МЦД за три года функционирования перевезли около полумиллиарда пассажиров. По оценке Собянина, новый транспорт с каждым годом приобретает всё большую популярность, в том числе, за счёт того, что он, практически, полностью интегрирован в метро.
Мэр напомнил, что в 2023 году планируется запустить МЦД-3 и МЦД-4. Так, на Киевском направлении, уже проведена реконструкция 12 пригородных остановок, которые превратились в современные вокзалы с соответствующей инфраструктурой. «Мещерская» будет востребована районами Солнцево и Очаково-Матвеевское. Будет улучшено транспортное обслуживание в общей сложности 255 тысяч местных жителей.
До конца года предполагается открыть еще две станции - «Минская» и «Переделкино». Планируется, что с запуском МЦД-4 местные жители будут чаще предпочитать наземное метро Солнцевской линии подземки и личному транспорту.
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