Собянин принял решение о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

Комплексное благоустройство запланировано на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Постепенно приводим к стандарту московского транспорта все станции, которые будут включены в будущие МЦД-3 и МЦД-4. Запланировали комплексное благоустройство 17 станций будущих D3 и D4. Отремонтируем кассы, платформы, фасады станций и навесы. Улучшим освещение, установим новую навигацию, в том числе электронные табло», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что на МЦД-3 приведут в порядок станции «Сортировочная», «Плющево», «Вешняки», «Ухтомская», «Панки», «Красково», «Удельная», «Быково», «Кратово». При этом на МЦД-4 запланировано благоустройство станций «Солнечная», «Кусково», «Новогиреево», «Реутов», «Никольское», «Салтыковская», «Кучино» и «Нижегородская».

По словам мэра столицы, ожидается, что третий и четвертый диаметры будут перевозить более 1 млн человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы.

