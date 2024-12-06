Старовойт: У экс-главы Курской области Смирнова были проблемы в коммуникации с людьми

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов испытывал проблемы с налаживанием коммуникаций с населением. Об этом заявил журналистам глава региона в 2018-2024 годах, министр транспорта Роман Старовойт.

По его мнению, в последнее время у Смирнова возникли сложности с коммуникацией с населением, как отметил Старовойт, на региональном и федеральном уровне было принято свыше 160 мер поддержки – как материальных, так и юридических.

«Но организовать доведение до людей — как реализуются эти меры — возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно», — подчеркнул глава Минтранса.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста губернатора Курской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы Александр Хинштейн, напоминает РЕН ТВ.

