Старовойт: У экс-главы Курской области Смирнова были проблемы в коммуникации с людьми
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов испытывал проблемы с налаживанием коммуникаций с населением. Об этом заявил журналистам глава региона в 2018-2024 годах, министр транспорта Роман Старовойт.
По его мнению, в последнее время у Смирнова возникли сложности с коммуникацией с населением, как отметил Старовойт, на региональном и федеральном уровне было принято свыше 160 мер поддержки – как материальных, так и юридических.
«Но организовать доведение до людей — как реализуются эти меры — возникли проблемы. А ситуация непростая, конечно», — подчеркнул глава Минтранса.
Ранее президент Владимир Путин принял отставку Смирнова с поста губернатора Курской области. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы Александр Хинштейн, напоминает РЕН ТВ.
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