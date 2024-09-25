СМИ сообщили об обысках у экс-заммэра Сочи и главы Хостинского района
Обыски проводятся у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и экс-заммэра города Олега Бурлева. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Савин возглавляет район с 2020 года. В свою очередь, Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, после его отставки исполнял обязанности главы курорта, а позже уволился по собственному желанию.
Ранее стало известно, что правоохранители проводят следственные действия в отношении Алексея Копайгородского. Экс-мэр Сочи покинул свой пост в мае, напоминает «Свободная пресса». Как сообщали СМИ, бывший градоначальник ушел добровольцем в зону специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru