СМИ сообщили об обысках у экс-заммэра Сочи и главы Хостинского района

Савин возглавляет район с 2020 года. В свою очередь, Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, после его отставки исполнял обязанности главы курорта, а позже уволился по собственному желанию.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят следственные действия в отношении Алексея Копайгородского. Экс-мэр Сочи покинул свой пост в мае, напоминает «Свободная пресса». Как сообщали СМИ, бывший градоначальник ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

