СМИ сообщили об обысках у экс-заммэра Сочи и главы Хостинского района

Обыски проводятся у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и экс-заммэра города Олега Бурлева. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

СМИ: Следствие занялось экс-мэром Сочи Копайгородским

Савин возглавляет район с 2020 года. В свою очередь, Бурлев был заместителем мэра Сочи Алексея Копайгородского, после его отставки исполнял обязанности главы курорта, а позже уволился по собственному желанию.

Ранее стало известно, что правоохранители проводят следственные действия в отношении Алексея Копайгородского. Экс-мэр Сочи покинул свой пост в мае, напоминает «Свободная пресса». Как сообщали СМИ, бывший градоначальник ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОбыскиСочи

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