Глава Звёздного городка ушел в отставку и стал врио главы Лобни
Глава Звёздного городка Евгений Баришевский оставил должность по собственному желанию, информирует Главное управление территориальной политики Московской области. Он назначен временно исполняющим обязанности главы городского округа Лобня.
В Звездном городке временно исполнять обязанности главы будет заместитель Баришевского Илья Татаринский. Решение принял Совет депутатов городского округа.
Глава городского округа Лобня Евгений Смышляев ушёл в отставку по собственному желанию минувшим летом. Евгений Баришевский был назначен главой Звездного городка на пять лет в ноябре 2018 года. Ранее он возглавлял администрацию подмосковного города Орехово-Зуево.
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