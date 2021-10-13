СМИ: Губернатор Рязанской области может уйти в отставку

Таким образом, глава региона, губернаторский срок которого завершается в сентябре 2022 года, не будет вновь избираться на пост руководителя области. Собеседники агентства не уточнили, когда Любимов покинет пост — осенью или весной.

Причинами отставки губернатора могут стать невыстроенная система руководства регионом и отсутствие у Любимова необходимых управленческих качеств.

По словам эксперта по региональной политике Ростислава Туровского, действующий глава области «не принес пользы региону, но и вреда особого не было». Кроме того, Туровский считает, что Любимов не является активным и инициативным губернатором, поэтому вероятность его замены высока.

Николай Любимов стал временно исполнять обязанности губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. В сентябре того же года чиновник победил в первом туре голосования с 80,16% голосов и занял пост главы региона.

Накануне стало известно об отставке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Экс-губернатор займет должность помощника президента РФ, пишут Известия. Кроме того, в октябре сменились главы Владимирской и Тамбовской областей, напоминает Газета.ру.

