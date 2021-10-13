СМИ: Губернатор Рязанской области может уйти в отставку
Губернатор Рязанской области Николай Любимов может уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Таким образом, глава региона, губернаторский срок которого завершается в сентябре 2022 года, не будет вновь избираться на пост руководителя области. Собеседники агентства не уточнили, когда Любимов покинет пост — осенью или весной.
Причинами отставки губернатора могут стать невыстроенная система руководства регионом и отсутствие у Любимова необходимых управленческих качеств.
По словам эксперта по региональной политике Ростислава Туровского, действующий глава области «не принес пользы региону, но и вреда особого не было». Кроме того, Туровский считает, что Любимов не является активным и инициативным губернатором, поэтому вероятность его замены высока.
Николай Любимов стал временно исполнять обязанности губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. В сентябре того же года чиновник победил в первом туре голосования с 80,16% голосов и занял пост главы региона.
Накануне стало известно об отставке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Экс-губернатор займет должность помощника президента РФ, пишут Известия. Кроме того, в октябре сменились главы Владимирской и Тамбовской областей, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности
- «Понаехали, блин!» Пассажиры московского метро пресекли новую драку с «мигрантами»
- В России разрешат медикам ставить диагноз дистанционно
- СМИ предупредили о возможности НАТО устроить блокаду Калининграда
- СМИ: Губернатор Рязанской области может уйти в отставку
- Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в ноябре
- Apple может сократить производство iPhone 13
- Умер врач, обеспечивавший подготовку Гагарина в космос
- Газета Daily Express извинилась за фейки о «краже вакцины» спецслужбами РФ
- Космонавты и «киноэкипаж» устроили совместный ужин на МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru