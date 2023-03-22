СМИ: Глава Калининграда подал в отставку

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в городской администрации.

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Как отметил собеседник агентства, Любивый написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причины отставки градоначальника неизвестны.

«Вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета», — указал источник.

Решение об отставке Любивого примут по результатам голосования депутатов.

Евгений Любивый возглавлял администрацию Калининграда с октября 2021 года.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский решил досрочно сложить полномочия, напоминает Ura.ru. Президент Владимир Путин принял отставку главы региона.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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