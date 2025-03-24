Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность

Изначально предполагалось, что выплаты будут полагаться студенткам техникумов и вузов – такой закон был введен с декабря 2024 года, однако теперь новый закон распространяется и на учениц общеобразовательных организаций.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России более 37 тысяч россиянок передумали делать аборт за 11 месяцев 2024 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

