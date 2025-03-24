Школьницам из Орловской области будут платить до 100 тысяч за беременность
Школьницам Орловской области будут выплачивать до 100 тысяч рублей за беременность. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков.
Речь идет про постановку на учет по беременности и сами роды.
Изначально предполагалось, что выплаты будут полагаться студенткам техникумов и вузов – такой закон был введен с декабря 2024 года, однако теперь новый закон распространяется и на учениц общеобразовательных организаций.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России более 37 тысяч россиянок передумали делать аборт за 11 месяцев 2024 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru