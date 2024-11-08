Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал сохранении объектов культурного наследия, а также о модернизации и содержании исторических объектов городского хозяйства. Как отметил градоначальник на своем персональном сайте, Москва бережно относится к тому, что досталось ей по наследству от прошлых поколений.

При этом, если речь идёт об исторических объектах коммунального хозяйства, то своевременные работы дают возможность использовать их в первоначальном функционале до сих пор. В качестве одного из примеров Собянин привел Миусскую электрическую трамвайную подстанцию архитектора Роопа 1904 года постройки. Она имеет статус объекта культурного наследия, но и в наши дни не прекращает функционировать. Подстанция снабжает электроэнергией контактную сеть трамваев в Тверском районе.