Самарский губернатор заразился коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Instagram.
Азаров отметил, что от вируса «не застрахован никто» и добавил, что проведёт 14 дней на самоизоляции, продолжая работу.
Также губернатор Самарской области сообщил о ряде решений, которые принял в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Среди принятых мер — увеличение количества экипажей скорой помощи и передача 130 машин чиновников медучреждениям для неотложной помощи населению. Азаров отметил, что также передаст врачам свой личный автомобиль. Кроме того, в сообщении губернатора есть информация о дополнительных койко-местах для пациентов и заказе новых аппаратов для КТ.
С начала распространения COVID-19 в Самарской области выявлено 12 805 случаев заболевания. Всего в России по состоянию на 9 октября зарегистрировано 1,27 миллионов заболевших, в мире — 36, 5 миллионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru