В Хабаровске пограничники изъяли у двух россиян 400 кг черной икры

Сотрудники погрануправления ФСБ изъяли в Хабаровске свыше 400 кг черной икры. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

Отмечается, что пограничниками было изъято у двух граждан России более 400 кг черной икры, а также фрагментов рыб осетровых видов «без документов, подтверждающих законность их происхождения». Фигуранты спрятали груз, подготовленный к транспортировке, в двух машинах рефрижераторного типа.

По предварительным данным, нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 84 млн рублей. Против причастных к противоправной деятельности возбудили уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов.

Ранее в Кизлярском районе Дагестана у местного жителя обнаружили и изъяли более 2,7 тонны осетра на сумму свыше 108 млн рублей, напоминает RT.

