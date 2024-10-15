В Хабаровске пограничники изъяли у двух россиян 400 кг черной икры
Сотрудники погрануправления ФСБ изъяли в Хабаровске свыше 400 кг черной икры. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что пограничниками было изъято у двух граждан России более 400 кг черной икры, а также фрагментов рыб осетровых видов «без документов, подтверждающих законность их происхождения». Фигуранты спрятали груз, подготовленный к транспортировке, в двух машинах рефрижераторного типа.
По предварительным данным, нанесенный водным биологическим ресурсам ущерб превышает 84 млн рублей. Против причастных к противоправной деятельности возбудили уголовные дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов.
Ранее в Кизлярском районе Дагестана у местного жителя обнаружили и изъяли более 2,7 тонны осетра на сумму свыше 108 млн рублей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru