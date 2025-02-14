Аэропорт Перми временно закрыли из-за выката самолета за пределы ВПП

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми, сообщили в пресс-службе авиагавани Большое Савино.

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения на полеты

Сейчас аэропорт временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

На запасные аэродромы отправлены два рейса: 1202 в Екатеринбург и 573 в Ижевск. В пресс-службе аэропорта заверили, что сообщат об открытии авиагавани дополнительно.

Ранее стало известно, что пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино в 2024 году превысил 2,7 миллиона человек, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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