Результаты COVID-тестов в Подмосковье разошлют по смс

Сервис смс-оповещений о результатах тестов на коронавирус запускается в Московской области со вторника, 10 ноября. Сообщение будет отправляться автоматически, если корректно указан номер телефона.

Информирование будет проводится как в случае положительного результат теста, так и отрицательного. Об этом рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву глава регионального министерства здравоохранения Светлана Стригункова.

Министр уточнила, что на сегодня число инфицированных коронавирусом в Подмосковье достигло 92 тысяч. За неделю прирост составил 5%, передает «Радио 1». В домашних условиях лечатся 16,5 тысяч больных COVID-19.

Ежедневно в больницы помещаются около тысячи пациентов с коронавирусом. За сутки проводится свыше 35 тысяч тестирований методом ПЦР. Расходы на анализы, а также на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты заложены в региональном бюджете.

