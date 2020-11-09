Результаты COVID-тестов в Подмосковье разошлют по смс
Сервис смс-оповещений о результатах тестов на коронавирус запускается в Московской области со вторника, 10 ноября. Сообщение будет отправляться автоматически, если корректно указан номер телефона.
Информирование будет проводится как в случае положительного результат теста, так и отрицательного. Об этом рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву глава регионального министерства здравоохранения Светлана Стригункова.
Министр уточнила, что на сегодня число инфицированных коронавирусом в Подмосковье достигло 92 тысяч. За неделю прирост составил 5%, передает «Радио 1». В домашних условиях лечатся 16,5 тысяч больных COVID-19.
Ежедневно в больницы помещаются около тысячи пациентов с коронавирусом. За сутки проводится свыше 35 тысяч тестирований методом ПЦР. Расходы на анализы, а также на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты заложены в региональном бюджете.
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