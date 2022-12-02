Ефимов: выручка компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 1,5 раза

Выручка компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам девяти месяцев 2022 года выросла почти на 60%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем выручки предприятий – резидентов особой экономической зоны за девять месяцев этого года превысил 31 миллиард рублей», – отметил вице-мэр.

По его словам, это на 58% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда выручка составила 19,6 миллиарда рублей.

Ефимов также подчеркнул, что только по итогам второго квартала этого года производители заработали 17 миллиардов рублей, тогда как за третий квартал они почти что удвоили эту сумму.

По данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, наиболее быстрый рост выручки был зафиксирован в отраслях микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.

«С января по сентябрь 2022 года компании в области микроэлектроники, локализованные на площадках столичной ОЭЗ, заработали более 12 миллиардов рублей», – уточнил Овчинский.

Он также рассказал, что компании, задействованные в выпуске медоборудования и биофармы – заработали свыше 10 млн рублей, а тройку призеров замкнули информационно-коммуникационные компании с общим объемом выручки более четырех миллиардов рублей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что в целом за все время резидентства в особой экономической зоне Москвы с момента начала своей деятельности компании-резиденты заработали более 163 миллиардов рублей.

