Режим ЧС ввели в Советском районе ХМАО из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент недропользования и природных ресурсов региона.
Отмечается, что режим ЧС действует в лесах муниципального характера. Меры ввели из-за неблагоприятных погодных условий: пожары возникли преимущественно из-за частых сухих гроз.
По состоянию на 7:00 мск 19 июля в Советском районе Югры зафиксировано пять лесных пожаров на площади 971,2 гектара, ведутся работы по тушению, один из пожаров локализован.
Ранее режим ЧС был объявлен в Новороссийске из-за участившихся лесных пожаров, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru