Приложения такси в Москве сообщили о нехватке водителей

Три компании-агрегатора такси заявили о нехватке водителей в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в компаниях.



Глава агрегатора Gett на территории РФ Анатолий Сморгонский рассказал о возникшей в столице проблеме нехватки таксистов, а также о том, что нехватка проявилась на фоне высокого спроса на перевозки. По мнению Сморгонского, многие работники уехали из Москвы во время пандемии, кто-то сменил профиль деятельности и перешел в курьерские службы. В настоящий момент, по словам директора Gett, нехватка составляет около 20%.