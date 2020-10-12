Приложения такси в Москве сообщили о нехватке водителей

Три компании-агрегатора такси заявили о нехватке водителей в столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в компаниях.

Глава агрегатора Gett на территории РФ Анатолий Сморгонский рассказал о возникшей в столице проблеме нехватки таксистов, а также о том, что нехватка проявилась на фоне высокого спроса на перевозки. По мнению Сморгонского, многие работники уехали из Москвы во время пандемии, кто-то сменил профиль деятельности и перешел в курьерские службы. В настоящий момент, по словам директора Gett, нехватка составляет около 20%.

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Также о нехватке водителей сообщил директор "Ситимобил" Виталий Бедарев в интервью РБК-ТВ. Он отметил, что проблема актуальна не только в Москве: недостаточное количество водителей сказывается на всем рынке перевозок. По данным Бедарева, водителей сейчас меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По его мнению, это может привести к удорожанию услуг такси в часы "пиковой нагрузки" .

В компании "Яндекс" также рассказали о повышении спроса на такси. Компания пытается вывести на работу больше водителей, не повышая при этом тарифы. В "Яндексе" также заявили о работе с партнерскими таксопарками.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:МоскваРаботаТакси
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