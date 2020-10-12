Титов: 70% бизнеса в РФ не переживёт вторую волну ограничений из-за COVID-19

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что большинство российских компаний не перенесут новые ограничения из-за коронавируса. Об этом бизнес-омбудсмен рассказал в Ставрополе на встрече с представителями бизнес-сообщества региона.

По словам Титова, сейчас предприниматели в ожидании новых ограничительных мер, и, по предварительным подсчётам, около 70% предприятий «не переживут вторую волну». Как отметил бизнес-омбудсмен, все усилия направлены на то, чтобы убедить государство не вводить новые меры.

Титов рассказал, что не видит оснований для новых запретов: он привёл мнение учёных о том, что карантин никак не влияет на распространение инфекции, и добавил, что «вирус экономический хуже, чем биологический».

Как заявил бизнес-омбудсмен, государству удалось сохранить занятость благодаря дополнительным мерам помощи бизнесу, введённым в период коронавирусных ограничений. Однако, по словам Титова, предприниматели в целом не удовлетворены поддержкой государства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусБизнесБорис Титов
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