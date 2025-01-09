При пожаре на птицефабрике в Курской области пострадал один человек

При пожаре на птицефабрике АО «Куриное царство» в Горшеченском районе Курской области пострадал один сотрудник предприятия, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 40-летний сотрудник предприятия с ожогами рук экстренно доставлен в областную клиническую больницу.

На месте работают пожарные расчеты. На место выехал заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

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Также Хинштейн уточнил, что распространенная рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ - пока не имеет подтверждений. По предварительным данным, причиной стало возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии.

Ранее Хинштейн рассказал, что в Курской области под минометный обстрел ВСУ попал поселок Теткино, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:ПожарыКурская Область

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