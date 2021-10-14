Пресс-служба главы Хакасии назвала слухами сообщения о его возможной отставке

Сообщения о возможной отставке главы Хакасии Валентина Коновалова являются слухами, комментировать которые неприемлемо. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы и правительства региона Яна Тамаровская.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о якобы планирующейся отставке Коновалова. В качестве его преемника назывался депутат Госдумы единоросс Сергей Сокол.

«Все три года с момента избрания Валентина Коновалов на должность главы Хакасии информация о его отставке появляется в СМИ с регулярностью ночи, сменяющей день. И всегда источниками выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо», — заявила Тамаровская в беседе с РИА Новости.

Глава пресс-службы добавила, что власти республики продолжают работу, регион «имеет хорошие результаты по ряду социально-экономических показателей и на уровне Сибирского округа, и в целом по стране».

