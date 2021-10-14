СМИ: Кремль готовит досрочную отставку губернатора Хакасии
Глава Хакасии Валентин Коновалов может досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в регионе, а также собеседников, близких к Кремлю.
Коновалов, занявший свой пост в 2018 году, является членом КПРФ и остается единственным не согласованным с Кремлем губернатором от оппозиции. Полномочия главы Хакасии истекают в 2023 году, однако он может оставить губернаторское кресло зимой—весной 2022 года.
Как отмечает РБК, в Кремле изначально считали 33-летнего Коновалова неподготовленным для должности губернатора. По словам одного из собеседников издания, у главы Хакасии не было внятной стратегии развития региона, впоследствии на его рейтинг негативно повлияли проблемы с зарплатами и наполнением бюджета, невозможность влияния на работающие в регионе крупные предприятия, в частности, «Русал».
Согласно закрытым социологическим исследованиям, запрос на смену главы Хакасии выше 50%. Кроме того, регион занимает последнее место в стране по уровню доверия губернаторам.
Сменить Коновалова в губернаторском кресле может депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол.
Накануне РБК сообщило о возможной отставке губернатора Рязанской области Николая Любимова. Отмечалось, что глава региона, чьи полномочия истекают в сентябре 2022 года, может покинуть свой пост досрочно из-за проблем с системой управления в области, напоминает Ura.ru. Однако пресс-служба регионального правительства опровергла сообщения о якобы грядущей отставке Любимова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Путин: Главная задача России – подъем доходов граждан
- СМИ: Кремль готовит досрочную отставку губернатора Хакасии
- В Екатеринбурге перекрыли движение на кольцевой дороге из-за смога
- Власти Москвы увеличат прожиточный минимум на 2022 год
- Россияне могут лишиться права выбирать управляющую компанию
- Спецпредставитель США: Россия должна убрать ракеты, нарушающие ДРСМД
- Захарова прокомментировала реакцию Киева на назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде
- Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»
- СМИ: российских школьников хотят проверить на склонность к насилию
- Карпин прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru