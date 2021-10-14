СМИ: Кремль готовит досрочную отставку губернатора Хакасии

Коновалов, занявший свой пост в 2018 году, является членом КПРФ и остается единственным не согласованным с Кремлем губернатором от оппозиции. Полномочия главы Хакасии истекают в 2023 году, однако он может оставить губернаторское кресло зимой—весной 2022 года.

Как отмечает РБК, в Кремле изначально считали 33-летнего Коновалова неподготовленным для должности губернатора. По словам одного из собеседников издания, у главы Хакасии не было внятной стратегии развития региона, впоследствии на его рейтинг негативно повлияли проблемы с зарплатами и наполнением бюджета, невозможность влияния на работающие в регионе крупные предприятия, в частности, «Русал».

Согласно закрытым социологическим исследованиям, запрос на смену главы Хакасии выше 50%. Кроме того, регион занимает последнее место в стране по уровню доверия губернаторам.

Сменить Коновалова в губернаторском кресле может депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол.

Накануне РБК сообщило о возможной отставке губернатора Рязанской области Николая Любимова. Отмечалось, что глава региона, чьи полномочия истекают в сентябре 2022 года, может покинуть свой пост досрочно из-за проблем с системой управления в области, напоминает Ura.ru. Однако пресс-служба регионального правительства опровергла сообщения о якобы грядущей отставке Любимова.