Правительство Ярославской области ушло в отставку

«Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с уставом Ярославской области», - заявили в пресс-службе областного кабмина. При этом глава правительства, а также его заместители и заместитель губернатора останутся на рабочих местах до появления нового состава.

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября освободил губернатора области Дмитрия Миронова от этой должности. Миронов в настоящий момент будет работать в качестве помощника президента.

Замена губернаторов в России связана с перестройкой системы под предстоящие президентские выборы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области.

