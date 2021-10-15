Правительство Ярославской области ушло в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписал указ о сложении правительством области полномочий.
«Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с уставом Ярославской области», - заявили в пресс-службе областного кабмина. При этом глава правительства, а также его заместители и заместитель губернатора останутся на рабочих местах до появления нового состава.
Президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября освободил губернатора области Дмитрия Миронова от этой должности. Миронов в настоящий момент будет работать в качестве помощника президента.
Замена губернаторов в России связана с перестройкой системы под предстоящие президентские выборы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал политолог Константин Калачев, комментируя замену третьего с начала осени губернатора - на этот раз в Ярославской области.
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