Правительство выделит Подмосковью 10 млрд рублей на строительство дорог
Президент России Владимир Путин заявил, что на некоторых дорогах в Московской области по-прежнему образуются пробки, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым российский лидер отметил, что в регионе уже немало сделано для улучшения ситуации на дорогах, однако «проблемные точки, до сих пор остаются».
Глава государства пообещал, что правительство России выделит Московской области деньги на строительство автодорожных развязок.
«Я знаю, что у вас потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками. По предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 миллиардов рублей они вам найдут», - заключил Путин.
Ранее в Московской области пять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей на пятом километре трассы Северный обход Одинцово.
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