Поставки газа в Калининградскую область через Литву восстановлены

Транзит российского газа через Литву в Калининградскую область РФ возобновился в ночь со вторника на среду. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

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Ранее во вторник оператор указывал на приостановку поставок газа в регион по просьбе "Газпрома". Управление информацией "Газпрома" заявило, что потребности Калининградской области в природном газе на период остановки обеспечивались благодаря Калининградскому подземному хранилищу.

Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ) было введено в действие в 2013 году. По официальным данным "Газпрома", в хранилище размещены четыре резервуара для хранения топлива. Совокупный резерв ПХГ составляет 174 млн кубометров.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ГазпромЛитваТранзит ГазаКалининградская Область
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