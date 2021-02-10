Поставки газа в Калининградскую область через Литву восстановлены

Ранее во вторник оператор указывал на приостановку поставок газа в регион по просьбе "Газпрома". Управление информацией "Газпрома" заявило, что потребности Калининградской области в природном газе на период остановки обеспечивались благодаря Калининградскому подземному хранилищу.

Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ) было введено в действие в 2013 году. По официальным данным "Газпрома", в хранилище размещены четыре резервуара для хранения топлива. Совокупный резерв ПХГ составляет 174 млн кубометров.

