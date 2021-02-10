Поставки газа в Калининградскую область через Литву восстановлены
Транзит российского газа через Литву в Калининградскую область РФ возобновился в ночь со вторника на среду. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid.
Ранее во вторник оператор указывал на приостановку поставок газа в регион по просьбе "Газпрома". Управление информацией "Газпрома" заявило, что потребности Калининградской области в природном газе на период остановки обеспечивались благодаря Калининградскому подземному хранилищу.
Калининградское подземное хранилище газа (ПХГ) было введено в действие в 2013 году. По официальным данным "Газпрома", в хранилище размещены четыре резервуара для хранения топлива. Совокупный резерв ПХГ составляет 174 млн кубометров.
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