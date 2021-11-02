«Политическая война»: губернатора Красноярского края могут «выдавить» элиты
Александр Усс может уйти с должности губернатора Красноярского края из-за политических разборок местных элит, предположил Евгений Минченко.
Губернатор Красноярского края Александр Усс является достаточно эффективным руководителем, несмотря на существующие проблемы в регионе, поэтому он может сохранить свой пост, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента сообщили, что в Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса этой осенью или следующей весной. Отмечается, что у Усса один из самых низких рейтингов среди глав субъектов.
«Я не могу сказать, что Усс не устраивает федеральный центр. У него есть проблемы с рейтингом, но есть и достаточно серьезная элитная поддержка, есть поддержка тяжеловесов, таких как министр обороны Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин, не говоря уж о наиболее близком бизнес-союзнике Олеге Дерипаске. Тут вопрос только в том, какая группа продавит своего человека на место Усса. В данный момент край находится в зоне влияния группы Шойгу, соответственно, возникает вопрос, если Усс уйдет – планово, не планово, удастся ли группе Шойгу сохранить своего человека на этом месте, или придет какая-то другая группа. Пул вокруг "Норникеля" тоже, наверное, рассматривает какие-то свои фигуры», - заявил политолог.
По словам Минченко, существующие экологические и социальные проблемы в регионе не оказывают особого влияния на позиции губернатора.
«Нет никаких обострившихся проблем края. Есть политическая война, которая неизбежна. Она на пике была в прошлом году, когда стороны получали достаточно чувствительные удары. Там и у "Норникеля" возникли сложности, связанные с экологической катастрофой около Норильска, и у самого Усса, по которому ударила информационная атака, и он тоже понес серьезные антирейтинговые потери. Плюс ко всему, есть определенные стилистические проблемы, потому что Усс ветеран политики, и, может быть, иногда работает по старым шаблонам, которые не так воспринимаются современной молодежной аудиторией. Но сложно сказать, что в крае ухудшается ситуация. Работают новые экономические проекты, заходят новые инвесторы, в лесной отрасли, в транспортном кластере. Усс, если убрать внутриполитическую сторону, входит в число достаточно успешных губернаторов с точки зрения экономического развития», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что закон о запрете главам субъектов федерации называться «президентами» будет рассмотрен в любом случае, несмотря на отрицательную позицию Татарстана по данному вопросу.
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