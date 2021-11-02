«Политическая война»: губернатора Красноярского края могут «выдавить» элиты

Губернатор Красноярского края Александр Усс является достаточно эффективным руководителем, несмотря на существующие проблемы в регионе, поэтому он может сохранить свой пост, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.



Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента сообщили, что в Кремле обсуждают возможную отставку губернатора Красноярского края Александра Усса этой осенью или следующей весной. Отмечается, что у Усса один из самых низких рейтингов среди глав субъектов.