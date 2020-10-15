Почти все сотрудники Минкульта Карелии заболели коронавирусом
Министр культуры Карелии Алексей Лесонен и 12 сотрудников министерства заразились коронавирусной инфекцией. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь ведомства Гюльнара Мехралиева.
По словам пресс-секретаря, 13 сотрудников с подтверждённым COVID-19, включая главу Минкульта Карелии, отправились на больничный. Четверо оставшихся сотрудников министерства были переведены на работу в дистанционном режиме.
Мехралиева отметила, что у всех заразившихся лёгкая или бессимптомная форма вируса.
По состоянию на 15 октября в Карелии зафиксировано 4860 случаев заражения COVID-19. Всего в России выявлено 1,35 млн заболевших, в мире — 38, 6 млн.
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