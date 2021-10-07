Первый снег выпал в Амурской области

Жители города Циолковский, Свободный и Шимановск Амурской области сообщают о ранних осадках в своих аккаунтах в соцсетях. При этом в столице региона, Благовещенске, сохраняется плюсовая температура, передает РИА Новости.



В Благовещенске, как передает корреспондент агентства, идет дождь, температура воздуха составляет около 10 градусов тепла.

Ранее Амурский гидрометцентр в своем аккаунте в Instagram написал, что в пятницу, 8 октября в области вновь ожидаются осадки из-за влияния антициклона. «Ночью осадки от небольших до умеренных (дождь, мокрый снег, снег), снег ожидается преимущественно над восточными районами, по северным и центральным районам местами гололедные явления», - указано в сообщении.

Синоптики также прогнозируют наступление мощного юго-западного циклона в выходные, 9-10 октября. В регионе резко упадет атмосферное давление. В южных районах Амурской области воздух прогреется до 15-18 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что мокрый снег с дождем ожидается в Москве во второй половине октября.

