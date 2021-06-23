Оранжевый уровень погодной опасности в Москве сохранится до четверга
Оранжевый уровень погодной опасности в Москве, введенный в воскресенье из-за аномальной жары, продлен до вечера четверга. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.
Отмечается, что среднесуточная температура в столице превышает норму на 7-10 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца недели. Специалисты предполагают, что в течение недели будут побиты абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений в регионе.
В среду 23 июня в Москве воздух прогреется до 36 градусов тепла, в четверг - до 37. Кратковременные дожди могут начаться не раньше субботы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru