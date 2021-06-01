Около 100 тысяч подмосковных домохозяйств могут рассчитывать на социальную газификацию
Около 80-100 тысяч домохозяйств Подмосковья смогут поучаствовать в программе социальной газификации. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
По словам Баранова, компания получила уже более 4 тысяч заявок на догазификацию. Очный прием заявок проводится вместе с органами муниципальной власти. «Мособлгаз» совместно с Министерством энергетики региона провел оценку, согласно которой на социальную газификацию могут рассчитывать 80-100 тысяч домохозяйств. Все они расположены в тех населённых пунктах, где уже есть газопровод.
Гендиректор компании напомнил, что президент России Владимир Путин поручил завершить проект до конца 2022 года. Баранов выразил уверенность, что Московская область выполнить эту задачу. Глава «Мособлгаза» рассказал о форме принятия заявок. По его данным, с 10 июня заявку можно будет заполнить онлайн на сайте регионального Минэнерго. До этого момента подать заявку можно в органах муниципальной власти, а также в офисах Мособлгаза.
Для оформления заявки нужно указать паспортные данные и подтвердить право собственности на домовладение или земельный участок. Ранее во вторник Госдума приняла в третьем чтении закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, передает «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы
- Американские сенаторы пригласили Тихановскую в Вашингтон для выступления в Сенате
- Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пытавшегося покончить с собой в суде
- Карло Анчелотти стал главным тренером мадридского «Реала»
- СМИ: Политик Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба
- СК наградил учеников подвергшейся нападению казанской школы
- Стало известно, сколько электрокаров планируют выпускать в России к 2030 году
- Кадыров оказался самым богатым среди губернаторов
- В Словакии стартовала регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V»
- Собянин утвердил названия 19 площадей, улиц и скверов Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru