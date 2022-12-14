Почти 15 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Иркутской области

«13.12.2022 г. от ЕДДС г. Братска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Братске, под отключение попали 83 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 14704 человек, из них 4500 детей», — отмечается в сообщении.

На месте аварии работают специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет РИА ФАН.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, работы по устранению аварии продолжались всю ночь, место прорыва найдено. Отключение коснулось в том числе 14 социальных объектов.

«Что касается последствий аварии - угрозы разморозки систем нет. В жилые дома тепло подается по обратной схеме. Есть сложности по высотным домам, не хватает давления. Тем не менее ситуация регулируется в ручном режиме», — написал Кобзев в Telegram.

По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, из-за ЧП был приостановлен образовательный процесс в школах №32, 37, 3, гимназии №1, восьми детских садах, пишет Газета.ру.

По данным Гидрометцентра, сейчас в Братске -26 градусов.

