Почти 15 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Иркутской области
Почти 15 тысяч человек остались без горячей воды и отопления из-за аварии на теплосети в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«13.12.2022 г. от ЕДДС г. Братска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в г. Братске, под отключение попали 83 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 14704 человек, из них 4500 детей», — отмечается в сообщении.
На месте аварии работают специалисты, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего, пишет РИА ФАН.
Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, работы по устранению аварии продолжались всю ночь, место прорыва найдено. Отключение коснулось в том числе 14 социальных объектов.
«Что касается последствий аварии - угрозы разморозки систем нет. В жилые дома тепло подается по обратной схеме. Есть сложности по высотным домам, не хватает давления. Тем не менее ситуация регулируется в ручном режиме», — написал Кобзев в Telegram.
По словам мэра Братска Сергея Серебренникова, из-за ЧП был приостановлен образовательный процесс в школах №32, 37, 3, гимназии №1, восьми детских садах, пишет Газета.ру.
По данным Гидрометцентра, сейчас в Братске -26 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 977 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 838 / сут.
- Торгпред РФ: Финляндия продолжает импортировать СПГ из России
- Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов в карьере
- Почти 15 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Иркутской области
- Экс-сотрудница американской разведки призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине
- Пушилин: Украина нанесла ДНР ущерб на 1,3 трлн рублей
- СМИ: Вашингтон решил подтолкнуть Киев к территориальным уступкам
- СМИ: покупатель российского бизнеса Inditex откроет в РФ локальные бренды
- Инфекционист заявил, что ограничений из-за коронавируса нет, но нельзя забывать про грипп
- Виктор Бут рассказал о своих планах на будущее
- Филолог раскритиковала запрет иностранных слов в русском языке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru