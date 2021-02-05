Нелегальные постройки около станции Шиес в Архангельской области демонтированы

В районе станции Шиес в Архангельской области был расположен палаточный лагерь экоактивистов, которые протестовали против размещения полигона твердых коммунальных отходов из Москвы. По словам местных властей, лагерь не был убран до 3 февраля и мешал рекультивации участка.

По данным администрации, "постройки" были собраны рабочими, которые вели на месте предполагаемого полигона работы по рекультивации, и отправлены на ответственное хранение в поселок Яренск.

В районе станции Шиес проводятся работы по очистке 15 гектаров земли от навалов грунта, временных построек. Происходит выравнивание поверхности. Процесс должен быть завершен до конца текущего года.

