Нелегальные постройки около станции Шиес в Архангельской области демонтированы
Нелегальные постройки в районе станции Шиес убраны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Архангельской области.
В районе станции Шиес в Архангельской области был расположен палаточный лагерь экоактивистов, которые протестовали против размещения полигона твердых коммунальных отходов из Москвы. По словам местных властей, лагерь не был убран до 3 февраля и мешал рекультивации участка.
По данным администрации, "постройки" были собраны рабочими, которые вели на месте предполагаемого полигона работы по рекультивации, и отправлены на ответственное хранение в поселок Яренск.
В районе станции Шиес проводятся работы по очистке 15 гектаров земли от навалов грунта, временных построек. Происходит выравнивание поверхности. Процесс должен быть завершен до конца текущего года.
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