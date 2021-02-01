На Москву надвигаются морозы, которые продержатся до середины февраля

Жителей Москвы ждут Тимофеевские морозы. Холодать начнет в конце нынешней недели. В ночь на субботу температура опустится до -15..- 20 градусов, в ночь на воскресенье – до – 18.. - 23.

Пика похолодания столица достигнет в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до – 22.. - 27 градусов.

Тишковец отметил, что первая половина февраля будет аномально холодной. Холода, по его словам, продержатся до середины месяца, затем температура вернется в норму.

Ранее в Московском метеобюро сообщили, что в начале нынешней недели дневная температура в Москве будет держаться на отметке -3..-5 градусов, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: pixabay.com
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