Мурашко назвал количество свободных коек для пациентов с COVID-19
Минстр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в регионах России свободны более трети специальных больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Глава Минздрава уточнил, что свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.
Мурашко добавил, что освободившиеся койки не должны задерживаться в режиме ожидания и «незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы» для оказания плановой медпомощи по основному профилю.
«Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи», - подчеркнул министр.
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что пандемия начнёт отступать «через пару месяцев», сообщает «Газета.ру». По мнению Мурашко, «переломным моментом» станут февраль-март 2021 года.
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