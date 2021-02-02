Мурашко назвал количество свободных коек для пациентов с COVID-19

Минстр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день в регионах России свободны более трети специальных больничных коек для пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19.

Мурашко добавил, что освободившиеся койки не должны задерживаться в режиме ожидания и «незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы» для оказания плановой медпомощи по основному профилю.

«Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи», - подчеркнул министр.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что пандемия начнёт отступать «через пару месяцев», сообщает «Газета.ру». По мнению Мурашко, «переломным моментом» станут февраль-март 2021 года.

