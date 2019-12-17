Москвичам советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В сообщении отмечено, что город с самого утра стоит в пробках, которые достигают 9 баллов. Также отмечается, что, кроме мокрого снега, проблемы возникают из-за предновогодних хлопот. В ЦОДД добавили, что рекомендуют внимательно относиться к времени поездки и в час-пик пользоваться метро и московскими центральными диаметрами.

Как передает Гидрометцентр, сейчас в столице +2,4 градуса. В ближайшие дни погода не улучшится, также ожидается снег с дождем. Температура воздуха будет составлять до +5 градусов.

