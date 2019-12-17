Москвичам советуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter предложил москвичам жителям пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter ЦОДД.
В сообщении отмечено, что город с самого утра стоит в пробках, которые достигают 9 баллов. Также отмечается, что, кроме мокрого снега, проблемы возникают из-за предновогодних хлопот. В ЦОДД добавили, что рекомендуют внимательно относиться к времени поездки и в час-пик пользоваться метро и московскими центральными диаметрами.
Как передает Гидрометцентр, сейчас в столице +2,4 градуса. В ближайшие дни погода не улучшится, также ожидается снег с дождем. Температура воздуха будет составлять до +5 градусов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Роскосмос: Перенос запуска с Куру не связан с «Фрегатом-М»
- Стала известна новая дата газовых переговоров Москвы, Киева и ЕС
- Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят
- Айфон дороже. Дана Борисова рассказала, почему не била дочь
- Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины