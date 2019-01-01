Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора

Москва досрочно перейдет к раздельному сбору мусора. Решение было принято во вторник, 18 июня в ходе заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно принятому постановлению по реализации мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, первый этап перехода на раздельный сбор мусора запланирован с 1 января 2020 года.

В документе отмечается, что к 31 декабря текущего года должны быть созданы условия для раздельного сбора отходов: пластика, стекла, бумаги, картона, металла и прочих видов вторсырья, сообщили в пресс-службе правительства Москвы. Система раздельного сбора мусора должна быть создана не только в жилом секторе, но и в учреждениях социальной сферы, магазинах.

Мера позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН назвал сроки замены пластиковой упаковки на биоразлагаемую в РФ.







