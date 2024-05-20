Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Московская неделя интерьера и дизайна на это раз поставила рекорд по посещаемости. Её мероприятия привлекли внимание 230 тысяч человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, свою продукцию в рамках «Недели» представили 985 компаний, в том числе, свыше 40 международных. Также на выставке побывали делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции.