Московская неделя интерьера и дизайна побила рекорд по посещаемости

Московская неделя интерьера и дизайна на это раз поставила рекорд по посещаемости. Её мероприятия привлекли внимание 230 тысяч человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, свою продукцию в рамках «Недели» представили 985 компаний, в том числе, свыше 40 международных. Также на выставке побывали делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии и Турции.

Собянин: Более 5 тысяч предпринимателей стали участниками «Сделано в Москве»

Такая активность зарубежных гостей дала возможность отечественным производителям открыть для себя новые каналы экспорта, отметил мэр. В общей сложности в рамках Московской недели интерьера и дизайна заключены соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 миллиарда рублей.

Кроме того, посетители мероприятия имели возможность приобрести приглянувшиеся образцы мебели и предметов интерьера. Работал шоурум проекта «Сделано в Москве». Гости имели возможность протестировать материалы на прочность в краш-тест-зоне. Были также организованы мастер-классы профессионалов индустрии дизайна. Среди посетителей разыгрывались сертификаты на ремонт.

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Фото: mos.ru
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