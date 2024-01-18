Собянин: Более 5 тысяч предпринимателей стали участниками «Сделано в Москве»

Более 5 тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве», рассказал глава города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Проект предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения, город представляет локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, а также тематических форумах. Благодаря проекту предприниматели дополнительно заработали уже 110 миллионов рублей.

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Например, более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, прошедшую 28-31 октября в центральном выставочном зале «Манеж». Свою продукцию представляли свыше 650 компаний, в том числе 30 иностранных.

Гости могли купить многие товары для дома, в том числе мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта. Часть экспозиции была посвящена компаниям Москвы, товары презентовали более 80 участников программы поддержки производителей «Сделано в Москве». Также в рамках мероприятия подписали 12 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваПроизводствоСергей Собянин

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