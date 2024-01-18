Собянин: Более 5 тысяч предпринимателей стали участниками «Сделано в Москве»

Например, более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, прошедшую 28-31 октября в центральном выставочном зале «Манеж». Свою продукцию представляли свыше 650 компаний, в том числе 30 иностранных.

Гости могли купить многие товары для дома, в том числе мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта. Часть экспозиции была посвящена компаниям Москвы, товары презентовали более 80 участников программы поддержки производителей «Сделано в Москве». Также в рамках мероприятия подписали 12 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей.

