Собянин: Более 5 тысяч предпринимателей стали участниками «Сделано в Москве»
Более 5 тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве», рассказал глава города Сергей Собянин в Telegram-канале.
Проект предлагает столичным брендам разные инструменты продвижения, город представляет локальные товары в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, а также тематических форумах. Благодаря проекту предприниматели дополнительно заработали уже 110 миллионов рублей.
Например, более 220 тысяч человек посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, прошедшую 28-31 октября в центральном выставочном зале «Манеж». Свою продукцию представляли свыше 650 компаний, в том числе 30 иностранных.
Гости могли купить многие товары для дома, в том числе мебель, текстиль, посуду, материалы для ремонта. Часть экспозиции была посвящена компаниям Москвы, товары презентовали более 80 участников программы поддержки производителей «Сделано в Москве». Также в рамках мероприятия подписали 12 соглашений на общую сумму 15,6 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти: Пострадавших после перехвата дрона над Ленинградской областью нет
- СМИ: ИИ смог точно скопировать почерк человека
- Папа Римский назвал секс божьим даром
- В Петербурге состоялась премьера военной драмы «Воздух» Алексея Германа-младшего
- Российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 млрд рублей
- Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери
- Премьер Пакистана экстренно вернется из Давоса из-за обострения отношений с Ираном
- В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ
- Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год
- Китай в 2023 году сократил объем торговли с Украиной на 10,8%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru