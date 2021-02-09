Мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов
9 февраля 202110:08
Депутаты городской думы Екатеринбурга выбрали на должность главы города Алексея Орлова, который ранее был временно исполняющим полномочия мэра.
За Орлова свои голоса отдал 31 депутат городского собрания, двое воздержались, передает Ura.ru. От рассмотрения других кандидатур парламентарии отказались.
В декабре прошлого года бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский был назначен заместителем губернатора Свердловской области, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru