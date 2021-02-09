Мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Депутаты городской думы Екатеринбурга выбрали на должность главы города Алексея Орлова, который ранее был временно исполняющим полномочия мэра.

За Орлова свои голоса отдал 31 депутат городского собрания, двое воздержались, передает Ura.ru. От рассмотрения других кандидатур парламентарии отказались.

Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали из-за участия в митинге

В декабре прошлого года бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский был назначен заместителем губернатора Свердловской области, передает RT.

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ФОТО: Пресс-служба администрации Екатеринбурга
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