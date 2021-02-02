Кандидата в мэры Екатеринбурга арестовали из-за участия в митинге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под арест кандидата на на должность мэра Екатеринбурга Сергея Тиунова из-за участия в несогласованной акции протеста 31 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Тиунов получил 30 суток ареста по административному делу о повторном нарушении порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). По данным ГУ МВД по Свердловской области, в несанкционированном митинге приняли участие 2300 человек, из них 83 доставлены в полицию.

По данным агентства, Сергей Тиунов принимает участие в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга. Собеседования членами конкурсной комиссии начались в понедельник 1 февраля.

